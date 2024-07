Polémica en Pasadena por retiro de becas ya otorgadas

HOUSTON - Controversia en la ciudad de Pasadena, tras la cancelación de dos becas impulsadas por el concejal Emanuel Guerrero a estudiantes de dicha ciudad.

Una de ellas es la de Ana Pineda, quien sueña en convertirse en ingeniera civil, quien no dudo en postular para la beca de parte del concejal Emanuel Guerrero cuando se enteró de esta oportunidad.

“Una semana después me notificaron que he sido elegida, para recibir la beca, y me emocioné y me motivé mucho porque nunca había recibido una beca antes”.

Según autoridades utilizo un programa de inteligencia artificial para alterar la imagen de la joven de 17 años.

Ella y otra joven recibirían $500, sin embargo, días después el beneficio dice, fue cancelado.

“La verdad me decepcionó mucho porque la verdad no sabía cómo iba a pagar para la Universidad, me hizo cuestionar si en verdad tenía apoyo para continuar ser ingeniera”.

El concejal creador de las becas indica que la controversia fue por el uso de su presupuesto de $3,500 para su discreción.

Afirma fue el abogado de la ciudad, negó los fondos, aparentemente porque sería el dinero de los contribuyentes.

“No hablamos de esto cuando aprobaron un centro de convención nuevo de 96 millones de dólares, no hablamos de esto cuando se construyó un campo de golf de 41 millones y ¿vamos a pelear por Mil dólares?”

Ana llegó junto a activistas la la junta semanal del Ayuntamiento para exigir una explicación, pero nadie reacciono.

Mientras el tema se resuelve, donantes independientes a la ciudad de Pasadena, entregarán a las ganadoras, un total de $3,500 a cada una, que les ayudará en sus estudios universitarios.

El abogado de la ciudad de Pasadena no ha emitido comentarios sobte el tema.

