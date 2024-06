Descubren “junker” clandestino con varios vehículos desmantelados en Houston

HOUSTON - Las autoridades investigan un caso de vehículos recuperados en un lote baldío en el noroeste de Houston.

Siete automóviles fueron encontrados completamente desmantelados, reducidos a sus estructuras básicas.

De acuerdo con el reporte policial, los investigadores de la División de Robo de Autos del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) utilizaron una minitransportadora de orugas, conocida como "skid steer", para extraer los restos de los vehículos del terreno boscoso donde se encontraban.

Auto Theft investigators recovered 7 vehicles stripped down to their core. Officers used a skid steer to pull them out of a heavily wooded lot in the 7300 block of Parkes St. on Tuesday (June 4). The investigation is active. TIPS about suspect(s)? 📞 Auto Theft: (713) 308-3500. pic.twitter.com/6nzKSEJdvG