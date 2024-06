Identifican a oficial herido con un rifle AR-15 por sospechoso de robo

HOUSTON - Será sometido a una cirugía en su rostro el oficial Deteryon Fontone, quien resultó herido con un rifle de asalto AR-15, cuando perseguía a un sospechoso de robo.

El jefe del Distrito Policial Mark Hermann informó que se espera que el agente se recupere de las heridas, tras el violento desenlace cuando junto con otros oficiales perseguían a un sospechoso de 23 años de robar a punta de arma larga dos tiendas Academy en el área de Spring.

PLEASE PRAY FOR CONSTABLE DEPUTY DETERYON FONTONET



Please keep Deputy Deteryon Fontonet in your prayers. He was transported to a local hospital after he was ambushed and shot by a robbery suspect today.



