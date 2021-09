Queda libre acusado de balear a adolescente en la cabeza

HOUSTON – Este martes quedó en libertad condicional el hombre acusado de disparar contra vehículo en un caso de ira al volante y que terminó con la muerte de David Castro, un adolescente de 17 años que acababa de salir de un juego de los Houston Astros en julio pasado.

A Gerald Williams, quien se entregó a las autoridades siete semanas después del incidente, se le estableció una fianza de $350,000, la cual había pagado el pasado viernes.

Este lunes, el juez 179 Criminal del Condado Harris formalizó la libertad condicional, pero le impuso varias condiciones, antes de que el acusado pudiera volver a pisar la calle.

Entre ellas, el juez señaló que Williams deberá portar un grillete electrónico, debe resguardarse en su casa entre las 6 p.m. y las 6 a.m., no puede conducir un vehículo y no podrá tener contacto con la familia de Castro.

David Castro falleció luego de haber recibido un disparo en la cabeza por parte de Williams, según las autoridades.

Williams ya había estado preso, pues purgó una condena de 12 años por dos robos a mano armada.

Al enterarse de la noticia, el padre de David, Paul Castro, mostró su indignación por el hecho y dijo que estas situaciones no se pueden repetir.

