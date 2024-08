Quinceañera va por el vestido de sus sueños y fue su pesadilla

HOUSTON - Una madre de familia adquirió un vestido de quinceañera para su hija. Dice ella que todo estuvo bien hasta el momento de la entrega, aparentemente, recibió un vestido diferente al que había visto en una publicación en internet y fue un vestido que no les gusto.

La madre relata que, al iniciar la búsqueda fue al lugar indicado y según ella entrego un depósito.

“Yo le entregue 925 dólares, por Zelle, se los di cash, cuando yo le llamo para atrás, y le digo este no es el vestido que tú me habías dicho, que yo te pedí, entonces vino ella y me dice, no este no es el vestido, este es una copia”, dijo María Lanza.

Y como no era el vestido por el cual ella habría pagado, afirma que tuvo que ir a otra tienda, a buscar un nuevo vestido.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Ante situaciones como esta, expertos aconsejan, no ir a las redes sociales como tu fuente de referencia para una compra como esta y es importante que como consumidor te protejas antes de entregar tu dinero.

Específicamente asegurarte de cada detalle del producto como lo dice Carolina Petricolet del Best Business Bureau.

“Si es un vestido, cuánto tiempo se va a tardar, que material van a usar, todo tiene que estar en un contrato, obtener hasta fotos, porque si te llegan a dar algo que no te prometieron puedes comprobar con tu contrato lo que te prometieron. Usualmente en quinceañeras se paga una porción al inicio y otra después cuando se completa el trabajo”.

Otro punto para tomar en cuenta es que con tarjeta de débito es como si pagara en efectivo y si el vendedor se niega a devolverte el dinero, corres el riesgo de no recuperarlo.

“Una tarjeta de crédito puede hacer esas disputas por ti y te pueden regresar tu crédito en lo que investigan”, agregó Petricolet.

Mientras tanto, ahora esta madre, solo espera olvidar ese momento difícil, ¿ya que no quiere empañar la fiesta de su hija que se realizará el próximo 5 de octubre

Expertos aconsejas no ir a redes sociales para hacer compras como ésta, dicen que es importante que usted se proteja y se asegure de tener todos los detalles de lo que le prometen por escrito por si tuviera que hacer algún reclamo.

Hasta el momento, el negocio en cuestión no ha respondido a peticiones para hacer comentarios.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.