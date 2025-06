Recompensa de 3 millones, FBI busca a venezolano presunto líder del Tren de Aragua

HOUSTON - El FBI de Houston agregó a la lista de criminales más buscados a un venezolano, presunto miembro de la banda criminal Tren de Aragua (TDA).

Por primera vez la agencia federal anuncia la búsqueda de un supuesto miembro de esta agrupación y por quien se ofrece una recompensa de hasta $3 millones.

Giovanni Vicente Mosquera Serrano de 37 años enfrenta una orden de arresto federal, acusado de múltiples cargos federales que conspiración y apoyo a una organización terrorista extranjera, así como conspiración y distribución de cocaína en Colombia con la intención de distribuirla en los Estados Unidos.

Giovanni is the 536th addition to the FBI's Ten Most Wanted Fugitives list.



Since its inception, 497 individuals featured on the list have been apprehended or located; 163 were found as a direct result of citizen cooperation.