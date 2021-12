Reconoció tomar una bebida alcohólica horas previas a accidente mortal

HOUSTON – Un conductor que arrolló a un hombre este miércoles en la madrugada reconoció ante las autoridades haber ingerido una bebida alcohólica horas previas al incidente mortal.

El hecho, según las autoridades del Condado Harris, ocurrió sobre la avenida FM1960 hacia la 1:20 a.m. cuando el conductor de una camioneta atropelló a la víctima de 51 años.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

No está claro para las autoridades, si la víctima estaba parada sobre la vía o estaba cruzándola en la mitad de la noche.

El chofer de la camioneta esperó a que llegaran las autoridades y les informó sobre le hecho de haber ingerido la bebida alcohólica.

Hasta el momento no se han entablado cargos formales contra el hombre de 28 años.

The moisture in the atmosphere, clear skies and light winds could produce some fog during the overnight and morning hours. A high pressure system will once again provide us with a very pleasant afternoon.