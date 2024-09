Regresan a sus hogares vecinos desplazados por incendio en gasoducto

HOUSTON - A dos días de haber sido desalojados por la explosión e incendio de un gasoducto en las inmediaciones de La Porte y Deer Park, los residentes afectados podrán regresar a sus casas.

En tanto los equipos trabajan diligentemente para efectuar las reparaciones por la rotura de la tubería, trabajos que esperan concluir el jueves a las 6:00 p.m.

