Amigos mueren ahogados durante trágico festivo de Memorial Day

HOUSTON - Dos personas perdieron la vida ahogadas este lunes de Memorial Day en un pequeño estanque en Clear Lake, una ciudad ubicada al sureste de Houston.

De acuerdo con el Departamento de Policía las víctimas son posiblemente hispanos y no se sospecha de algún acto intencional en sus muertes.

Clear Lake officers are at 9700 Windwater. Two apparent drowning victims were found in a small lake. Both appear to be adult males. No obvious signs of foul play. 202 pic.twitter.com/nxZeezSQv4