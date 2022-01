Reportan estafa con servicio de jurado

HOUSTON – Una nueva modalidad de estafa está siendo reportada por las autoridades en el Condado Harris.

Esta vez, los malhechores están engañando a la comunidad usando el servicio de jurado como señuelo.

De acuerdo con el alguacil Ed González, los estafadores se están haciendo pasar como oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado Harris.

Acto seguido están llamando a miembros de la comunidad para decirles que fallaron en sus citas para servir como jurados y les están pidiendo que para evitarse problemas con la ley deben pagar una multa.

Tanto González como la Oficina del Alguacil resaltaron que las agencias de seguridad “nunca te llamarán para pedir un pago”.

En caso de que hayas sido víctima del fraude o lo estés siendo puedes llamar al 713-221-6000.

