Reportan rotura de línea de gas; causa el cierre de concurrida calle en League City

HOUSTON - Las autoridades respondieron la tarde de este viernes al reporte de una rotura en una tubería de gas en League City.

La policía y el cuerpo de bomberos de League City se encuentran en el lugar donde se reportó el escape de gas en Texas Avenue.

Por el momento, las autoridades informaron que la avenida estará cerrada por tres horas entre las calles Power Street y Maria Street.

LCPD officers and League City Fire Department personnel are on scene of a gas line break on Texas Ave. Texas Ave will be closed between Power St and Maria St.



The gas company has been notified and is responding to repair the line. An update will follow when available. pic.twitter.com/PVGwHSrjaf