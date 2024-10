Reportan un muerto y varios heridos en incidente en planta química en Deer Park

HOUSTON - Se reporta una liberación de sulfuro de hidrógeno en las instalaciones de SHELL-PEMEX en Deer Park, el Departamento de Bomberos de Pasadena ha emitido una orden de refugio en el lugar para todas las áreas al norte de Spencer Highway, en los límites con Pasadena.

Esta ciudad hizo la publicación en su página de FaceBook en la que pide que si se encuentra en esta área, entre, cierre todas las ventanas y puertas y apague el aire acondicionado hasta que todo esté despejado.

Poco después de las 7:00 p.m. la ciudad de Pasadenadio por terminada la orden de resguardo.

"El Control de Contaminación del Condado de Harris completó el monitoreo del aire en los límites de la ciudad de Pasadena y dio luz verde para que se levante el refugio en el lugar".

Mientras la ciudad de Deer Park emitió orden de resguardo para todos sus residentes.

@HCSOTexas Industrial Unit deputies responded to an incident at the 5900 SH-225. Preliminary info: unknown chemical release. One person confirmed deceased, another has been taken by Lifeflight, and several others injured. #HouNews pic.twitter.com/7Eibthgtul