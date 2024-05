“Restauración de electricidad podría durar hasta un par de semanas”: Condado Harris

HOUSTON - “Paciencia”. Esa fue la palabra clave que mencionaron hoy las principales cabezas administrativas de Houston y el Condado Harris tras la primera evaluación de los daños causados por las tormentas de este jueves en la tarde.

Los dos funcionarios dijeron que la comunidad debe ser paciente, sobre todo, en lo que tiene que ver la restauración del servicio de electricidad, ya que lo que se pensó que iba a ser una jornada de 24 a 48 horas, seguramente, va a tomar mucho más tiempo de lo previsto.

Incluso, la administradora ejecutiva del Condado Harris, Lina Hidalgo, dijo que el proceso de restauración completo "podría tomar hasta un par de semanas".

Esta es una mala noticia para miles de personas, quizás más de un millón en toda el área de Houston, que tendrán que soportar las altas temperaturas -con sensaciones térmicas cercanas a los 100 grados- que se sentirán en los próximos días.

El alcalde de Houston, John Whitmire, dijo que los centros comunitarios de la ciudad estarán abiertos para toda persona que necesite estar bajo aire acondicionado.

Igualmente, la administradora ejecutiva del Condado Harris, Lina Hidalgo, mencionó que las bibliotecas estarán disponibles para la comunidad en horarios especiales durante los próximos días.

REPARACIONES DE CENTERPOINT EN MARCHA

Este viernes Centerpoint dijo que necesitarán unos 5,000 técnicos adicionales para poder restaurar el servicio eléctrico en el área metropolitana.

Hidalgo dijo que unos 2,000 técnicos de la compañía transmisora de energía se dirigen hacia la zona de Houston para trabajar en las reparaciones de la red eléctrica.

Según la administradora del Condado Harris, en toda el área de Houston se dañaron 10 torres de transmisión de energía, de las cuales siete se encuentran dentro de los límites del condado.

Este viernes poco antes del mediodía había más de 700,000 clientes residenciales y comerciales sin electricidad.

De otra parte, el alcalde Whitmire anunció la llegada a nuestra área de 50 patrullas del Departamento de Seguridad Pública de Texas que estarán vigilando aquellas zonas que tienen serios problemas con los cortes de electricidad.

“No lo vayan a pensar”, enfatizó el alcalde al hacer un llamado a quien tenga intención de cometer alguna actividad delictiva en esas zonas.

Whitmire convocó a la comunidad a no saturar la línea del 911 si no se trata de una situación de vida o muerte y recordó que para los que no ven correr riesgo, se debe llamar al 311 para solicitar otro tipo de ayudas.

VIENTOS DESTRUCTIVOS

La administradora Hidalgo dijo que la tormenta tomó sorpresa a todos, ya que se estaba esperando un episodio de lluvias, pero no de vientos como los vividos el jueves en la tarde.

“Esto no se veía desde 1983 con el huracán Alicia”, dijo Hidalgo, quien manifestó que hubo, al menos, un tornado que tocó tierra en el área de Bridgeland, al noroeste del Condado Harris.

Sin embargo, esta versión de la administradora ejecutiva no ha sido confirmada por el Servicio Nacional de Meteorología. Finalmente, agrego que -dada la severidad de los vientos- habrá efectos que durarán semanas antes de ser reparados, como por ejemplo la recolección de escombros.

