Retrasos en pasaportes siguen siendo largos: planee con 6 meses de antelación o te puede costar más

Las largas esperas para recibir nuevos pasaportes no ceden desde principios de año y con la temporada de festividades de fin de año, el Departamento de Estado de EEUU hizo un llamado de atención a la comunidad que puede necesitar renovarlo: planee tramitarlo con seis meses de antelación o, de lo contrario, te va a costar más.

“Los viajeros deben seguir planificando con mucha anticipación”, dijo un portavoz del Departamento de Estado, entidad a cargo de los trámites de pasaportes en el país.

Las solicitudes de pasaportes están en su punto más alto

Más estadounidenses planearon viajes al extranjero este año a medida que sus temores de salud de la era de la pandemia disminuyeron y los países reabrieron en gran medida sus fronteras a los visitantes.

El Departamento de Estado emitió un récord de 22 millones de pasaportes en el año fiscal 2022. Está en camino de batir ese récord nuevamente en el año fiscal 2023, que finaliza el 30 de septiembre, dijo un portavoz.

El secretario de Estado, Antony Blinken, testificó ante el Congreso en marzo que el volumen de solicitudes de pasaportes este año no tiene precedentes.

El Departamento de Estado también tuvo que renovar puestos que fueron reasignados o eliminados cuando la demanda de pasaportes se desplomó en 2020 al comienzo de la pandemia de Covid-19.

El Departamento de Estado informó que está trabajando en un plan para disminuir los retrasos que actualmente hay en el procesamiento de pasaportes estadounidenses. Esto incluye la contratación y capacitación de personal, expansión de servicios telefónicos, entre otros.

Cómo conseguir tu pasaporte más rápido

La recomendación de seis meses del Departamento de Estado tiene en cuenta tiempos de procesamiento más largos, así como aquellos relacionados con el envío por correo.

Los estadounidenses deberían revisar los tiempos de procesamiento actuales antes de hacer planes de viaje definitivos o no reembolsables, dijo un portavoz del Departamento de Estado.

Actualmente, una solicitud de pasaporte de rutina tarda entre 10 y 13 semanas en procesarse, según el Departamento de Estado. Un pasaporte tradicional cuesta $130. Los solicitantes por primera vez deben pagar una tarifa de aceptación adicional de $35.

Los viajeros pueden pagar más por un servicio más rápido. El procesamiento acelerado de pasaportes cuesta $60 adicionales. Actualmente, los pasaportes expeditos tardan entre siete y nueve semanas.

En comparación, antes de la pandemia, los pasaportes expeditos tardaban de dos a tres semanas y el procesamiento de pasaportes de rutina tomaba de seis a ocho semanas, dijo el Departamento de Estado.

Lo cierto es que los tiempos de procesamiento para los pasaportes expeditos y de rutina no han cambiado desde el 24 de marzo pasado.

Las estimaciones de procesamiento no incluyen los tiempos de envío. Esto puede llevar un mes adicional: hasta dos semanas para que las solicitudes lleguen a una agencia o centro de pasaportes, y otras dos semanas para recibir un pasaporte impreso.

Los viajeros pueden comprar la entrega acelerada de un nuevo pasaporte por correo (para entrega en uno o dos días) por $19,53 adicionales.

También pueden enviar una solicitud más rápida si compra el servicio Priority Mail Express del Servicio Postal de los Estados Unidos. El precio varía según la zona del país, según el Departamento de Estado.

En algunas circunstancias, los viajeros podrán acelerar aún más el proceso.

El Servicio de Emergencia está disponible para personas con una emergencia calificada que viajen al extranjero en los próximos tres días hábiles.

Otro servicio expedito es el de Viaje Urgente que aplica para quienes viajan al extranjero dentro de los 14 días calendario y aún no han solicitado un pasaporte, o de cinco días para quienes ya lo han solicitado.

Un pasaporte próximo a expirar te puede costar aún más

Los pasaportes estadounidenses generalmente tienen una validez de 10 años. Son válidos por cinco años si se emiten antes de los 16 años.

En algunos casos, es posible que a los estadounidenses no se les permita viajar incluso si su pasaporte aún no ha caducado. Algunos países no permiten la entrada si el vencimiento del pasaporte cae apenas unos meses después de la fecha de finalización del viaje.

Por ejemplo, el Área Schengen, que abarca 27 países de la Unión Europea, requiere que un pasaporte estadounidense sea válido durante al menos 90 días después de la fecha de salida de su país de origen.

Muchos países de Asia-Pacífico y Medio Oriente requieren al menos seis meses de validez para obtener un permiso de entrada. Otras zonas, como Hong Kong y Macao, requieren un mes.

"Incluso si aún no tienes un viaje en los libros, pero tu pasaporte expirará en algún momento de la primera mitad de 2024, definitivamente lo renovaría ahora", Sally French, una experta en viajes.