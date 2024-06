Revelan identidad de menor de 12 años estrangulada de muerte al norte de Houston

HOUSTON - Este miércoles se conoció el nombre de la menor de 12 años que apareció estrangulada y sin vida bajo un puente del norte de la ciudad.

De acuerdo con el Servicio de Ciencias Forenses del Condado Harris, la menor muerta fue identificada como Joselyn Nungaray, de 12 años.

El reporte de ciencias forenses aún no dictamina las circunstancias en las que la menor murió, solo se ha conocido que fue estrangulada.

Sin embargo, las autoridades tratan de determinar si esta objeto de abuso sexual antes de morir.

No obstante, el alcalde de Houston, John Whitmire, anunció el martes que próximamente “se va a emitir un reporte con detalles horribles”.

UPDATE: Our homicide detectives want to speak with these two male persons of interest regarding the death of a 12-year-old female at 400 West Rankin Rd.



If you recognize them, please call HPD Homicide at 713-308-3600 or @CrimeStopHOU



More info at https://t.co/J5pnr9nXpc https://t.co/RpFpzjsSX7 pic.twitter.com/N9RZew2kqu