Robos al retirar efectivo del banco se reportan cada vez más seguido: policía

HOUSTON - Un residente de nuestra región asegura que le robaron miles de dólares en efectivo minutos después de que los retiró del banco.

Las autoridades catalogan este tipo de robo de oportunidad como “jugging” que asegura la policía se ve cada vez más seguido.

En el caso del señor Edgar Salazar, fueron $9,000 los que le robaron, aunque el admite que no estuvo pendiente de sus alrededores al salir del banco.

Eso es justo eso lo que las autoridades recomiendan hacer al retirar dinero.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

El robo ocurrió el 30 de septiembre luego de retirar el efectivo de un banco Wells Fargo en Houston.

“Cuando salí del banco fui a una tienda a 5 minutos y me robaron me rompieron el vidrio de mi camioneta y me asaltaron”, mencionó.

Salazar dice que el dinero era para darle mantenimiento a su casa, prácticamente todo lo que tenía se fue en minutos, agregó.

Esta modalidad de robo es un crimen de oportunidad que según las autoridades es cada vez más común, pero se puede prevenir.

También aconseja que en caso de un asalto no exponga su vida ya que “el dinero se puede reemplazar, la vida no”.

“Es un crimen de distracción, no te van a pescar si vas poniendo atención, sino cuando vas distraído” dijo el sargento Jesús Robles del Departamento de Policía de Houston.

Por su parte Wells Fargo dijo en un comunicado a Telemundo Houston que “este es un problema desafortunado que afecta a toda la industria. Los clientes que realicen grandes transacciones en efectivo deben estar atentos a su entorno. Las personas que sufran un “jugging” deben ponerse inmediatamente en contacto con la policía local”.

También recomiendan que de ser posible haga transacciones con un cheque o por teléfono y no en efectivo y estar pendiente a sus alrededores al salir de cualquier banco.

En cuanto al señor Salazar dijo sentir tristeza e impotencia, pero quiso exponer su caso para que no le suceda a otra persona.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.