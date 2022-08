¿Cómo cambiar la rutina de sueño en los niños antes del comienzo escolar? Estos son algunos consejos

Varios distritos escolares del norte de Texas regresarán a clases durante las próximas dos semanas.

Eso significa que los padres ya tienen que sacar a sus hijos del hábito de dormir hasta tarde y que se despierten temprano nuevamente.

Pero hay una advertencia que los médicos tienen para los padres cuando se trata de que los niños duerman lo suficiente.

EXPERTA EN SALUD EXPLICA

“Creo que muchas familias, desafortunadamente, esperan hasta el último minuto, como el fin de semana antes de que comiencen las clases, para intentar cambiar sus horarios”, dijo la Dra. Michelle Caraballo, especialista en medicina del sueño de Children's Health y profesora asistente en UT. del suroeste.

"Si trata de acostar a su hijo a las 9 p.m. después de que se haya acostado a la medianoche durante los últimos dos meses, probablemente no dormirá".

Si aún no ha comenzado a cambiar el horario de sueño de su hijo, los médicos me dicen que ahora es el momento, estableció.

"Si el objetivo de la hora de acostarse de su hijo para el año escolar es a las 8 p.m. y durante el verano se han ido a la cama a medianoche, el cuerpo puede adaptarse fácilmente ", dijo el Dr. Caraballo. "Así que esta noche, haga que su hora de acostarse sea a las 11:30 y luego darles un par de noches para adaptarse a eso y luego haga que sean las 11 en punto y deles un par de noches para acoplarse."

Ella dice que puede llevar varios días o hasta un par de semanas cambiar el horario. La transición puede ser especialmente difícil para los adolescentes.

Pero hay una serie de cosas que los padres pueden hacer ahora mismo para ayudar a los niños a volver a la normalidad.

Si tiene al menos unos días o una semana para prepararse, comience a despertarlo más temprano en la mañana para que esté más cansado por la noche.

"A medida que cambia su hora de acostarse cada vez más temprano, también cambia su hora de despertarse cada vez más temprano. Incluso si eso significa levantarlos antes de que sus cuerpos estén naturalmente listos", dijo el Dr. Caraballo.

Evite las siestas, si es posible, para los mayores de 5 años.

“Porque cuando tomas una siesta a la mitad del día, eso recarga tu batería, por así decirlo, y entonces no estarás cansado a la hora de acostarte”, dijo la Dra. Caraballo. “También hay que hacer cumplir la prohibición de dormir la siesta después de la escuela porque si llegan a casa, y la mayoría de los niños no regresan de la escuela hasta las tres, tres o cuatro de la tarde, es bastante tarde para tomar una siesta. Entonces, si están durmiendo la siesta, no volverán a su horario habitual".

Y mantén los dispositivos electrónicos y las redes sociales fuera del dormitorio.

"Creo que tiene que ser más temprano en la noche, después de la escuela o después del trabajo. Y luego, esa hora antes de acostarse, trato de ser realmente ferozmente protector con eso. No es un momento para estar en sus dispositivos electrónicos", dijo la Dra. Caraballo: "La luz, el ruido, sea lo que sea que estén haciendo, ya que todas estas son actividades estimulantes, realmente no ayudan al cerebro a relajarse y estar listo para dormir".

Entonces, ¿cuánto sueño necesita su hijo?

Los médicos dicen que los niños de primaria necesitan entre 10 y 12 horas de sueño. A la edad de 10 u 11 años, los padres deben aspirar a que los niños duerman unas 10 horas.

Los adolescentes deben aspirar a dormir de 7 a 9 horas, pero este grupo de edad a menudo tiene problemas para dormir muy poco durante la semana y tratar de "compensar" los fines de semana.

La privación del sueño también dificultará el aprendizaje de los estudiantes. Aquí hay algunas cosas clave que los médicos dicen que los padres deben estar atentos en todas las edades en este momento:

Dificultad para que el niño se despierte por la mañana. El niño está durmiendo en el auto, autobús o clase.

•Irritabilidad

•Pérdida de apetito

•Pérdida de peso

•Pérdida de interés

•Mal humor

•Problemas de comportamiento

•Hiperactividad (especialmente en niños pequeños)

Si los maestros ven que estos problemas ocurren todos los días en la escuela, deben informar a los padres.

Si necesita orientación para su hijo, consulte a su pediatra o visite el sitio web de la Fundación Nacional del Sueño para obtener más información.

¿Cuál es el mejor momento para conciliar el sueño? La hora a la que se acuesta puede afectar su riesgo de enfermedad cardíaca.