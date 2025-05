Salvadoreño termina deportado tras llamar a la policía por un conflicto laboral

HOUSTON - Un trabajador de grúas llamo presuntamente a la policía para mediar en un conflicto y terminó deportado a su natal, El Salvador.

Su familia está devastada por la separación de jefe de la casa que llegó de manera sorpresiva y que deja a una menor alejada de su padre.

Lluvia Alonso, esposa de Miguel dice que “Duele de saber que yo no puedo hacer nada, aunque él me cuidaba todos los días, él me mantenía todos los días, cuidaba a su hija”.

Miguel Prudencio-Majano dice fue deportado en cinco días.

Todo inició el pasado martes, mientras remolcaba un vehículo tuvo que pedir asistencia policial para mediar en un conflicto, que termino en su peor pesadilla.

“Me llama como a las 10:45 de la noche y no más llorando me dice que cuide la niña que no sabe qué iba a pasar”.

Agentes del distrito policial 1 del condado Harris, lo retuvieron y sin presuntamente dar más información a la familia empezaron su proceso…

En un comunicado, el distrito policial, uno nos dice que cuando son llamados a al lugar de una disputa verifican los antecedentes de cada persona involucrada.

Y que cuando una verificación nacional de antecedentes alerta que una persona tiene orden de detención de ICE tienen la obligación de actuar y en su caso, había una orden de arresto de un tribunal federal.

Aseguran que las autoridades confirmaron que era buscado y que ice se reunió con agentes el 14 de mayo después de la notificación.

El distrito uno dijo que, aunque no son oficiales de inmigración, si existe una orden de arresto en su contra están obligados a actuar.

La esposa de Miguel, dice que él entró siendo menor de edad y pidiendo asilo político junto a su familia y aparentemente hasta su arresto nunca se enteró de que había sido negado.

Según ice, Prudencio majano entró en agosto de 2015 y fue liberado a los pocos días a la espera de su proceso, sin embargo, en marzo de 2016 un juez ordeno su expulsión y según la mirada de las autoridades se fugó antes de la ejecución de su deportación.

Dicen que fue encontrado el 14 de mayo, transferido a custodia de ICE el 15 y deportado el 19 de mayo.

Según Lluvia, a pesar de tener abogados, él le contó que presuntamente no le dieron el debido proceso.

Al ser consultados sobre esto, ice dijo que es una distorsión de la verdad y que se le brindó la oportunidad de impugnar su caso en los tribunales de inmigración y que un juez ordenó su deportación.

Mientras tanto, su esposa está haciendo lo imposible de ir a encontrar trabajo para poder mantenerse ella y a su hija.

