Se abren inscripciones de miles de ofertas de empleos de verano para adolescentes

HOUSTON – La ciudad de Houston ofrece nuevamente su programa de trabajos de verano con la meta de mantener a los adolescentes empleados y erradicar el ocio.

Esta iniciativa, que le ha dado trabajo desde el 2016 a miles de jóvenes alrededor de Houston, abre el período de inscripciones para cualquier persona entre 16 y 24 años.

A esta iniciativa de trabajo temporal, también se han unido empresas McDonald’s, United Airlines, Texas Department of Transportation, Houston Airport System, MD Anderson Cancer Center, Whataburger, Jack in the Box, Walgreens, entre otros.

El programa de empleos de verano también ofrece oportunidades de trabajo en oficinsa públicas de la ciudad.

Las inscripciones para este plan de empleo estarán abiertas desde este 1 de febrero hasta el 11 de marzo.

Si quieres participar y obtener más información debes registrarte aquí.

