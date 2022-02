Se abren varios centros de refugio en el área de Houston ante frío polar

HOUSTON – Ante la ola de aire polar que invade el área metropolitana de Houston varios condados y ciudades han decidido abrir centros para que los que no cuentan con un techo o calefacción puedan abrigarse y no sufrir las inclemencias del frío.

Los habitantes y vecinos del área norte de la ciudad de Rosenberg en el Condado Fort Bend tendrán la oportunidad de acudir al Neighborhood Resource Center, ubicado en el 1908 Ave. E. Rosenberg, para acudir allí.

El centro tiene una capacidad para 40 personas y estará abierto entre las 6 p.m. y las 7 a.m. tanto este jueves como el viernes.

En el Condado Montgomery, se abrió un centro de refugio en el 2500 Lone Star Parkway (sede del Lone Star Community Center) en Montgomery.

Este centro también estará abierto este jueves y viernes.

En el Condado Brazoria se destinó el Legacy Community Church, ubicado en el 4085 FM 528, como centro de resguardo. Si necesitas más información sobre este centro puedes llamar al 832-994-5887.

La ciudad de Houston destinó un centro de refugio en el 16605 Air Center Boulevard, el cual estará abierto desde este jueves a las 7 p.m. hasta el sábado en la mañana.

