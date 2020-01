Se acerca plazo para registrarse para votar en primarias del 3 de marzo

HOUSTON – Las autoridades electorales del Condado Harris recordaron que el próximo 3 de febrero es el último día disponible para registrarse y poder votar en las elecciones primarias del 3 de marzo.

“Conmino a todas las personas elegibles para que se registren antes de la fecha límite del 3 de febrero, para que tengan la oportunidad de participar en las primarias de marzo”, aseguró la jefe de registro del Condado, Ann Harris Bennett.

La ley estatal de Texas requiere que los interesados en participar en una elección deben estar registrados, al menos, 30 días antes de las votaciones.

Bennett agregó que es un buen momento “para actualizar tu dirección si te has mudados o tu nombre si te has casado y lo has cambiado”. Según la jefa de registro, esto ayudará a que el proceso sea más rápido.

Las tarjetas de registro las puedes reclamar en cualquier oficina de impuestos del Condado o la puedes descargar visitando este sitio de internet y está disponible en inglés, español, vietnamita y chino.