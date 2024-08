Se estrella avioneta en el Condado Brazoria, hay un muerto

HOUSTON - Una persona murió al estrellarse un avión monomotor en un campo del condado de Brazoria el martes por la noche, informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El DPS de Texas informó del accidente en County Road 416 a unos 10 minutos de la ciudad de Brazoria aproximadamente a las 6:25 p. m.

DPS Troopers are at the scene of a plane crash near County Road 416 in Brazoria County on private property.

Unfortunately one person is deceased. No other passengers were onboard.



The Tail Number is N7905U



The FAA has been notified. pic.twitter.com/0EnpQwISAG