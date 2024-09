Se extingue el fuego a tres días de la catástrofe en Deer Park y La Porte

HOUSTON - Finalmente quedó extinguida la llama que por tres días estuvo activa en un gigantesco incendio, tras la rotura y explosión de un gasoducto en las inmediaciones de La Porte y Deer Park.

El momento preciso fue captado por el Telecóptero de Telemundo Houston desde el aire poco antes de las 7:00 p.m.

Tanto las ciudades de La Porte como Deer Park informaron que la mayoría de los residentes y propietarios de negocios en las áreas evacuadas han podido regresar a sus hogares y lugares de trabajo y que, junto con Energy Transfer, la compañía a la que pertenece el oleoducto continúan ayudando a residentes y empresas con acceso a sus propiedades.

Parte de la avenida Spencer sigue cerrada entre Luella y Canada Road, hasta que terminen los trabajos de desmantelamiento en la zona.

El incendio comenzó el lunes por la mañana después de que un vehículo atravesó una valla y golpeó una válvula que provocó la explosión masiva y el incendio.

La mañana del jueves las autoridades de la ciudad de Deer park lograron ingresar a la zona restringida tras explosión. Ruby Guzmán con el reportaje.

#PipelineFireUpdate | As of Thursday evening, Energy Transfer announced that the fire has been extinguished.



Spencer Highway will remain closed from Luella to Canada Road until demobilization has been completed. Please continue to observe road closures and obey law enforcement… pic.twitter.com/taHMWyk2Pp