Se inicia juicio por caso de estudiante con pelo rasta en Barber Hills ISD

HOUSTON - Un juez escuchará argumentos este sobre si un distrito escolar de Texas puede seguir castigando a un adolescente afroamericano por negarse a cambiar su peinado.

Darryl George, estudiante de tercer año de la escuela secundaria Barbers Hill en Mont Belvieu, a unas 30 millas al este de Houston, ha estado suspendido dentro de la escuela o en un programa disciplinario externo durante la mayor parte del año escolar que empezó en agosto pasado.

Los funcionarios escolares dijeron en agosto que el cabello de George, que lleva en rastas cuidadosamente retorcidas en la parte superior de la cabeza, lejos de la cara y el cuello, viola un código de vestimenta del distrito que regula la longitud del cabello de los niños.

Según el manual del estudiante, el cabello de los estudiantes varones no puede extenderse más allá de las cejas o los lóbulos de las orejas.

George ha recibido cartas y mensajes de personas que lo alientan y apoyan su decisión de no cortarse el cabello, dijo la abogada de la familia, Allie Booker. El joven de 18 años ha dicho que el apoyo ha marcado la diferencia en medio de la controversia que genera los titulares de prensa.

"Sólo quiero que sepan que los escucho y aprecio todo y que seguiré luchando", le dijo a Booker en un mensaje de texto compartido con NBC News. “Esta pelea ha sido una lucha para mí, pero con sus palabras, me mantiene luchando”.

La familia de George dice que su castigo viola la recién implementada Ley CROWN del estado. El distrito presentó una demanda en septiembre, solicitando que un juez aclarara si ese es el caso. El mes pasado, el juez estatal de distrito Chap Caín III en Anáhuac ordenó que el caso fuera a juicio, cuyo inicio está previsto para este jueves.

“La Ley CROWN de Texas protege la textura del cabello y el uso de trenzas, giros y mechones. Aquellos con agendas desean hacer de la Ley CROWN un permiso general para la expresión de los estudiantes. Nuevamente, esperamos que este problema se resuelva legalmente”, dijo el superintendente del Distrito Escolar Independiente de Barbers Hill, Greg Poole, en un comunicado compartido con NBC News.

El gobernador Greg Abbott promulgó la Ley CROWN en mayo pasado, que prohíbe la discriminación del cabello por motivos raciales en el trabajo, la escuela y las viviendas del estado. La ley protege peinados como trenzas, mechones y giros (o “peinados protectores”) y prohíbe a los distritos escolares implementar políticas que “discriminan contra una textura de cabello o un peinado protector asociado común o históricamente con la raza”. Los funcionarios escolares han sostenido que la ley no aborda la longitud del cabello, pero los legisladores que coescribieron la Ley CROWN de Texas dijeron que la ley tenía como objetivo proteger el peinado de George.

"Siento que me estoy perdiendo toda la experiencia de estar en el aula", dijo George a The Associated Press en octubre. "Espero poder volver a ser un niño, empezar a vivir mi vida, empezar a jugar al fútbol de nuevo y disfrutar de mi año, mis últimos años en la escuela secundaria".

La familia también presentó una queja formal ante la Agencia de Educación de Texas y una demanda de derechos civiles contra Abbott y el fiscal general del estado, Ken Paxton, por supuestamente no hacer cumplir la Ley CROWN, según AP.

“Tengo un hijo, de 18 años, que quiere ir a la escuela, que quiere recibir su educación y todos ustedes se están metiendo con él. ¿Por qué?" dijo la madre de George, Darresha George, a la AP este mes. Dijo que está contenta de que la familia tenga su día en la corte. “Me alegro de que a nosotros también nos escuchen. Me alegra que las cosas estén avanzando y que estemos superando esto”.

