“Siento un dolor tan grande”: habla esposa de cubano asesinado a tiros en Houston

HOUSTON - Con el dolor en carne viva, la esposa del hombre fallecido durante un aparente intento de robo de auto espera que el caso no quede impune.

La escena, que permaneció activa por horas en tres puntos distintos de la carretera de servicio de la autopista, dejo una víctima mortal, dos carros chocados como incidente inicial y un carro robado que al día siguiente fue clave para el arresto de una persona de interés en Corpus Christi

Su esposa comparte un desgarrador testimonio, entre lágrimas y aun negada a despedirlo.

Milay Mora Vasquez de origen cubano, relata que su proyecto de vida era envejecer con su esposo, Noel Velero López, junto a su hijo, ahora tiene que seguir sin él.

“Yo confiando que estaba vivo y lo único que yo pedía ese día era verlo, yo no he podido ver a mi esposo, hasta que me dijeron que había fallecido”.

Hasta la tarde de este lunes, Milay no había podido ver el cuerpo de su esposo, con el que compartió en matrimonio más de 3 décadas y con quien vivía en Houston desde hace poco más de un año.

Noel deja otro hijo huérfano en cuba, la esposa dice que tenía un matrimonio perfecto, un esposo amado por compañeros, amigos y familiares que aún no procesan como el hecho pudo ocurrir.

Milay ya le dijo a su familia que el día que ella muera quiere que mezclen sus cenizas con las de su esposo.

"Siento un dolor en el pecho tan grande que a veces lo veo por allí".

Ahora, también le angustia no conocer mayores detalles de la investigación.

En Corpus Christi arrestaron a una persona de interés en este caso y en la corte criminal del condado Harris, una persona está enfrentando cargos de asalto agravado con arma mortal y robo presuntamente vinculado a la escena, pero aún, nadie enfrenta cargos por la muerte de Walter.

