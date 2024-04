Campaña ofrece sillas de seguridad gratis para familias en East Aldine

CONDADO HARRIS - East Aldine y la oficina del alguacil del condado Harris llevan han unido fuerzas para llevar a cabo una campaña de gran impacto social.

Con un presupuesto de 40 mil dólares, están entregando sillas de seguridad para automóviles y leche de fórmula para bebés de forma completamente gratuita a las familias que más lo necesitan.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Según las autoridades, los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte infantil, por lo que el uso adecuado de las sillas de seguridad es fundamental.

"Cada vez que salgan y vayan a colocar un bebé en el asiento de atrás, es importante utilizarlo", enfatizó Rafael Pantoja, oficial del alguacil del condado Harris.

Estefania Ruiz, residente de Houston y madre de dos hijos, expresó su entusiasmo por la iniciativa: "Me parece algo muy positivo de parte de esas personas, y me gustaría que muchas personas escucharan de este programa porque muchas de ellas no tienen la posibilidad de comprar estos asientos para los bebés y es muy seguro que ellos los tengan".

Además de las sillas de seguridad, el programa también distribuye leche de fórmula para bebés de forma gratuita, reconociendo el desafío que ha representado la escasez y los altos costos de este producto desde el inicio de la pandemia.

Aleisa Rivera, residente de Aldine, destacó la importancia de este beneficio: "Es muy importante ahorita, yo acabo de salir del supermercado y la leche está carísima para los niños, y es muy importante que los niños la tomen porque así pueden crecer sanos y fuertes".

Pero la campaña no sólo se limita a entregar los artículos, sino que también brinda capacitación a los padres sobre cómo instalar correctamente las sillas de seguridad en sus vehículos.

"Incluso también si es necesario. Si piensan que no colocaron el asiento bien o lo ajustaron bien. Tenemos personal que se dedican a instalarlo y revisar si el asiento de bebé está colocado bien", explicó Pantoja.

En Texas, los niños menores de 8 años deben viajar en asientos de seguridad para niños, y no cumplir con esta ley puede resultar en una multa de hasta 250 dólares.

Las familias interesadas en recibir los beneficios de esta campaña deben acudir a la sede del distrito de East Aldine con cita previa, llamando al 346-286-3027 para verificar la disponibilidad.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.