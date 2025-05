Sin aire y sin espacio, alumna denuncia condiciones de viaje en autobús de HISD

HOUSTON - Una estudiante de preparatoria de HISD alza la voz denunciando las condiciones extremas en las que debe viajar diariamente junto a otros estudiantes en el autobús escolar.

Asegura que la unidad no cuenta con aire acondicionado en medio de las altas temperaturas, tampoco calefacción durante el invierno.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo Houston. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

La estudiante contó que a diario soporta más de dos horas dentro del autobús. Aunque sale de clases a las 3:30 p.m. llega a casa hasta las 6 p.m., todo esto en medio del calor, sin ventilación y en condiciones que, según dice, son muy difíciles de sobrellevar.

“Mucho calor en el bus, no tiene A.C. y también no se puede abrir tanto las ventanas, tenemos que compartir sillas con otros estudiantes y a veces está tan lleno que tenemos que ser tres en una misma silla y se hace mucho calor, no hay espacio también con las mochilas” dijo la estudiante de la preparatoria Michael E. Debakey

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Pero no solo es el calor lo que afecta su trayecto, el sobrecupo y las múltiples paradas hacen que el viaje sea aún más largo e incómodo, teniendo una ruta de más de dos horas para varios estudiantes, según explica.

Su madre considera que el viaje en estas condiciones afecta tanto la salud como el aprendizaje.

“Es preocupante y no solo por mi hija porque conozco otras madres que también platicamos y me dicen que sus hijos llegan hasta de mal humor de la misma situación que viven, llegan cansados y sin ganas de hacer la tarea”.

Cuando las temperaturas bajan, la situación no mejora, explica que durante el invierno tampoco cuentan con calefacción y por ello pide un cambio para ella y sus compañeros.

Telemundo Houston contactó al Distrito Escolar Independiente de Houston y en un comunicado, asegura que trabaja en mejorar el transporte escolar, enfocándose en reducir retrasos, mejorar las condiciones de los vehículos y el servicio al cliente.

Prometen soluciones sostenibles para el próximo año escolar y más allá.

La familia de la joven espera que las promesas del distrito se traduzcan pronto en acciones concretas.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.