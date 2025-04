Arrestan a sospechoso de asesinar a padre de familia cubano en el suroeste de Houston

***El video de esta nota es de archivo***

HOUSTON - La policía de Houston arrestó este lunes en la tarde a Andrés Fernández De La Paz, de 36 años, acusado de asesinar a un padre de familia hispano en medio de una aparente disputa familiar en una vivienda del área de Alief.

La víctima, identificada por allegados como “Edeiski”, un hombre cubano de 33 años, fue encontrado con heridas de bala en la entrada de su casa ubicada en la cuadra 11200 de Whittingham Lane, alrededor de las 4:00 p.m. del domingo 27 de abril.

Fue trasladado al Hospital General Ben Taub, donde se declaró fallecido, según confirmó el detective Dustin Davis, del Departamento de Policía de Houston (HPD).

Conocidos de Edeiski, como Ernesto Navarro, lo describieron como un hombre trabajador y dedicado a su familia. “Era del trabajo a la casa con las niñas y no se merecía esto”, expresó visiblemente afectado.

El fallecido había llegado a Houston desde Cuba hacía menos de un año y deja atrás a una esposa y dos pequeñas hijas.

La policía informó que Fernández De La Paz huyó del lugar en un Maserati morado. Además, autoridades señalaron que existía un historial previo de incidentes entre el sospechoso y la víctima.

WANTED: Andres Fernandez De La Paz, 36, is charged with murder following a fatal shooting at 11203 Whittingham Ln. about 4 pm on Sunday (April 27).



Tips on his whereabouts call HPD Homicide 713-308-3600 or @CrimeStopHOU 713-222-TIPS.



More info: https://t.co/nUhMWlcPVE#HouNews pic.twitter.com/qaUhrUVYm8