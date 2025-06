Sospechoso de balacera en parada de Metro escapa de la policía y lo recapturan

HOUSTON - Fue capturado un sospechoso de 16 años que escapó mientras era interrogado sobre un tiroteo el jueves por la mañana en una parada de autobús de METRO, dejando una mujer herida.

El menor escapó de la sala de entrevistas de la policía de METRO, el jueves alrededor de las 6:00 p.m. El tiroteo ocurrió alrededor de las 5:30 a. m. en una parada de autobús de la cuadra 900 de Crosstimbers y Airline.

Downtown, Central, K9 and Fox assisted Metro Police in the search for a suspect. Suspect is in custody at 5500 Fulton. Assist by UHD Police and Pct. 1 Constable. 202 pic.twitter.com/899F1IO6EN