Sospechoso dispara al menos 30 veces al salir de Oficina del Alguacil en el condado Houston

Un sospechoso y residente del área de Lovelady se presentó el sábado en el vestíbulo de la Oficina del Alguacil del Condado de Houston en la ciudad de Crockett aproximadamente a las 7:00 a.m., alegando ser un agente federal e insistiendo que quería inspeccionar los registros policiales.

Una operadora le informó que todos los agentes estaban realizando un patrullaje de rutina en el condado.

El sospechoso, identificado como Clifford Heniser, de 34 años, salió del vestíbulo y regresó a su vehículo. Poco después, regresó al vestíbulo con un rifle AR-15.

El sospechoso intentó de nuevo llamar a los operadores de la policía, quienes en ese momento estaban escondidos bajo sus escritorios y solicitando ayuda.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Este luego se retiró del vestíbulo y en cuanto salió del toldo delantero, disparó aproximadamente 30 balas al aire. Recargó su arma y caminó por el estacionamiento.

Ninguno de los empleados, los oficiales que respondieron o los miembros del público resultaron heridos.

Poco después dos oficiales del Departamento de Policía de Crockett y un agente de la Patrulla de Carreteras de Texas llegaron y confrontaron al sospechoso. Este obedeció las órdenes de los oficiales, dejó el rifle y fue arrestado.

Henise poseía una pistola Colt, dos cargadores en sus bolsillos, 4 cargadores más para rifle y entre 300 y 500 cartuchos de rifle en su camioneta.

Fue arrestado por suplantación de un oficial, porte ilegal de un arma por parte de un delincuente, allanamiento ilegal y conducta mortal.

Las autoridades indicaron que Henise será transferido a otro condado para la seguridad del personal y de los sospechosos.

La policía indicó que se trata del mismo individuo que fue arrestado el miércoles por alteración del orden público en el vestíbulo de la oficina policial.

"Estamos aquí para escuchar sus quejas y hacer todo lo legalmente posible para ayudar a nuestros ciudadanos. Entendemos que las personas pueden estar alteradas o molestas a veces, pero usar lenguaje vulgar en nuestra oficina y dirigido a nuestros empleados no es la mejor manera de pedir ayuda. Nuestros empleados NO son alfombras y no deben ser tratados como tales. Siempre trataremos al público con respeto y cortesía, y pedimos que nuestros empleados reciban el mismo trato", dijo el alguacil Zak Benge.

El Departamento de Policía de Crockett está trabajando en el caso y la ATF y el FBI están ayudando.