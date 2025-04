Buscan a dos sospechosos de robo a mano armada en tienda del sureste de Houston

HOUSTON - Dos hombres afroamericanos están siendo buscados por la policía de Houston, luego de que cometieran un robo en una tienda de donas en el sureste de la ciudad.

Los detectives del Departamento de Policía de Houston solicitan la cooperación de la comunidad para identificar a estos sujetos.

Ambos enfrentarían cargos por robo agravado en una tienda de donas ubicada en la cuadra 6100 de Telephone Road, el pasado 29 de marzo.

En las imágenes de seguridad se observa a los dos hombres durante el robo. Uno de los sospechosos vestía una chamarra marca Adidas y una sudadera azul marino, mientras que el segundo llevaba una chamarra negra con capucha gris (hoodie) y un pantalón tipo sudadera azul marino. Ambos usaban sandalias Crocs negras.

Si tiene alguna información sobre estos sujetos, comuníquese con Crime Stoppers de Houston. Podría obtener una recompensa de hasta 5,000 dólares.

WANTED: Robbery Detectives are seeking the identity of two male suspects wanted in an aggravated robbery at a donut shop at 6100 Telephone on March 29. @houstonpolice



Tips: Please contact @CrimeStopHOU to be eligible for a reward up to $5k.



Details at https://t.co/eJba6a6DG5 pic.twitter.com/p33SLOCxKh