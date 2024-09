Autoridades buscan a dos sospechosos de asalto en tienda de conveniencia de Houston

HOUSTON - La Policía de Houston está solicitando la ayuda de la ciudadanía para identificar a dos sospechosos involucrados en un violento robo ocurrido en una tienda de conveniencia en la calle Bissonnet.

El incidente tuvo lugar el domingo 28 de julio alrededor de las 5:30 a.m., cuando un hombre y una mujer desconocidos se acercaron a una tienda de conveniencia ubicada en el bloque 6800 de la calle Bissonnet.

El hombre, armado con una pistola, arrojó una roca contra la puerta de vidrio de la tienda, haciéndola añicos. La pareja luego ingresó al establecimiento, donde el hombre apuntó con el arma al empleado mientras exigía dinero de la caja registradora.

La empleada logró encerrarse en un área protegida detrás de la caja, impidiendo que los sospechosos accedieran al efectivo. Frustrados, los asaltantes comenzaron a tomar varios artículos de la tienda antes de huir a pie.

Según las descripciones proporcionadas por las autoridades, el hombre vestía una camiseta negra de Nike, pantalones negros y una gorra negra. La mujer llevaba un suéter gris, pantalones de camuflaje (tipo militar) y una mochila multicolor.

Suspects wanted in a convenience store aggravated robbery that occurred on July 28 at 6800 Bissonnet. If you recognize the suspects, please call @CrimeStopHOU w/info. @houstonpolice



