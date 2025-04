Su cumbia se transformó en pesadilla, ladrones sorprenden a artistas mexicanos

HOUSTON - Lo que debía ser un viaje de trabajo terminó convirtiéndose en una pesadilla para un grupo de artistas mexicanos que llegó de visita a Houston.

Aseguran que fueron víctimas de un robo que no solo les dejó pérdidas materiales, sino también un problema migratorio que podría complicar su regreso a casa.

Dicen que se trata de objetos de valor como computadoras y cámaras con un valor de más de $5,000, sin embargo, lo que más les preocupa a los artistas es un pasaporte con su visa de trabajo.

Eliamitzy Cerda menciona que están desesperados, con muchos proyectos por delante, pues, están empezando la carrera.

Ellos viajaron por carretera desde Monclova, Coahuila, venían a Houston a grabar contenido para promocionar sus espectáculos en redes sociales.

Abraham Ismael Pérez relata que los amantes de lo ajeno, se llevaron las pertenencias que tenían en su camioneta.

“Cuando pregunté por mi mochila y vimos que no estaba ya fue como que… fuimos víctimas de un robo”.

Describe lo que los ladrones se llevaron, una laptop, una cámara, los discos duros con la trayectoria de 12 años como proyecto musical. Además de sus identificaciones, dinero y las visas.

El hecho fue reportado a las autoridades, quienes aseguran que “El vehículo fue vandalizado. Electrónicos fueron robados, y el pasaporte de una persona también fue reportado como desaparecido”.

De acuerdo con la abogada de inmigración Silvia Mintz, una visa que se perdió o la robaron no se puede reemplazar solamente, sino que hay que volver a hacer el trámite

Según la experta, el robo a estos artistas significa empezar de cero.

“Mientras esté dentro de estados unidos puede estar aquí con el i94 y esa la puede usar por el tiempo que esté válida, pero media vez que sale de estados unidos debe tramitar la visa de nuevo”.

La agrupación tiene presentaciones pautadas para las próximas semanas en San Antonio, Austin y en monterrey y ahora están a la espera de documentación consular para poder continuar con sus planes.

Si tiene información de este robo, debe comunicarse con la policía de Houston.

