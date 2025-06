Tarde trágica: Niña de tres años muere ahogada en una piscina

HOUSTON - Una familia del noroeste del condado Harris llora la muerte de una niña de tres años en una piscina.

El Distrito Policial Cuatro informó que la tragedia ocurrió en una residencia de la calle Apple Valley Lane.

HEARTBREAKING: THREE YEAR OLD CHILD HAS DIED AFTER DROWNING IN SWIMMING POOL



It is with heavy hearts that we inform you that the three year old child has been confirmed deceased at a local hospital after being found unresponsive in a swimming pool.



