Texans sacan del cargo a su vicepresidente ejecutivo de operaciones deportivas

HOUSTON – Los Houston Texans, que han tenido una temporada irregular este 2022, decidieron sacar de su cargo al vicepresidente ejecutivo de operaciones deportivas, Jack Easterby, confirmó The Associated Press.

La medida fue confirmada por una persona familiarizada con los detalles que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no había sido anunciada. La noticia fue reportada por primera vez por ESPN.

Easterby llegó a Houston en 2019 después de trabajar para los New England Patriots durante varios años. Fue contratado como vicepresidente ejecutivo de desarrollo de equipos antes de ser ascendido a su cargo actual en enero de 2020.

Easterby era una de las personas cercanas al dueño del equipo, Cal McNair, y ganó más poder en la organización después de que el entrenador y gerente general Bill O'Brien fuera despedido en 2020.

Easterby y los Texans generaron críticas en 2021 cuando ignoraron las recomendaciones de una empresa de búsqueda y, en cambio, contrataron al exdirector de personal de jugadores de los Patriots, Nick Caserio, como su nuevo gerente general. Andre Johnson, el líder receptor de todos los tiempos del equipo, fue uno de los que criticaron públicamente a Easterby y su poder en la organización.

Easterby parecía muy involucrado en el proceso de toma de decisiones del equipo después de esa contratación, pero había, aparentemente, perdido visibilidad esta temporada.

Antes de trabajar con los Patriots, Easterby trabajó para los Kansas City Chiefs durante dos temporadas, en las que se centró en el desarrollo del jugador y del carácter. Easterby no respondió de inmediato a un mensaje de The AP en busca de comentarios.