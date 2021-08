Texas: piden a Corte Suprema frenar ley que prohíbe abortos después de 6 semanas de gestación

HOUSTON – Varias organizaciones de derechos civiles y promotoras de los derechos de las mujeres a abortar presentaron una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema para que bloquee la entrada en vigor de la ley que penaliza el aborto en Texas después de las seis semanas de gestación.

The American Civil Liberties Union of Texas (ACLU por sus siglas en inglés), el Centro para los Derechos de reproducción, Planned Parenthood, the Lawyering Proyect y la firma de abogados Morrison & Foerster LLP presentaron la solicitud de emergencia ante el Supremo, luego de que la Corte Quinta de Apelaciones de Texas negara un recurso similar.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

De acuerdo con cifras de ACLU, aproximadamente, entre el 85% y 90% de los abortos tienen mínimo seis meses de gestación.

La solicitud busca que se bloquee la ley o que se permita que continúe el litigio legal en cortes de rango inferior.

De acuerdo con las organizaciones demandantes, la mayoría de las mujeres solo se dan cuenta que están embarazadas después de seis semanas de quedar embarazadas y la ley, además crea un esquema de cacería contra cualquiera que se crea ha violado la ley.

“Cualquiera que exitosamente demande un centro de salud, un practicante de abortos o cualquier persona que se crea haya ayudado será recompensado con, al menos, $10,000”, dice ACLU.

Según los demandantes, al entrar en vigor la ley, la distancia que deberán conducir los interesados en practicarse un aborto pasará de 12 a 248 millas, en promedio.

Doce estados han pasado leyes antiaborto, pero ninguna ha tenido el aval constitucional.

La Unión Europea recomendó el lunes que sus 27 naciones restablezcan las restricciones a los turistas de Estados Unidos debido al aumento de las infecciones por coronavirus allí.