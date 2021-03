Texas: policía emite orden de arresto a mujer tras negarse a utilizar mascarilla

Se emitió una orden de arresto contra una mujer que se negó a usar mascarilla en un banco de Texas mientras le decía a un oficial de policía: "¿Qué vas a hacer, arrestarme?"

La policía emitió una orden de arresto contra Terry Wright, de 65 años, de Grants Pass, Oregón. El incidente del jueves en un Bank of America en Galveston fue capturado por la cámara corporal del oficial, informó The Galveston County Daily News.

A decir de la policía se obtuvo la orden de arresto por resistirse al arresto y cargos de allanamiento de morada.

El miércoles el gobernador de Texas, Greg Abbott, dio por terminadas las órdenes estatales que requieren que las personas usen mascarillas en lugares públicos, declarando que las empresas deben decidir por sí mismas qué precauciones COVID-19 tomar en sus propiedades. Ante esto muchas empresas han mantenido sus propias reglas sobre el uso de mascarillas.

La policía informó que fue el gerente del banco quien llamó a la policía después de que Wright se negó a usar cubrebocas mientras estaba en las instalaciones, y luego se negó a salir del edificio cuando se le pidió lo hiciera.

El viernes, el departamento de policía publicó el video de la cámara corporal del oficial. En el video, se puede ver a Wright de pie en medio del vestíbulo del banco, rodeada de otros clientes, todos usando cubrebocas.

Wright le dijo al oficial que había venido al banco para hacer un retiro. El oficial le pidió que saliera o se pusiera una máscara. Ella se negó.

"¿Qué vas a hacer, arrestarme?" ella preguntó.

Él respondió: "Sí, por allanamiento en las instalaciones". Y luego dijo: "Eso es muy gracioso".

Wright luego le dijo al oficial que la ley decía que no tenía que usar mascarilla. Cuando el oficial le quitó las esposas, ella se apartó y comenzó a caminar hacia la puerta. El oficial la detuvo y la obligó a tirarse al suelo. Después de que la esposaron, Wright se quejó de que su pie estaba herido.

"La brutalidad policial aquí, gente", dijo a los otros clientes del banco. Se escucharon respuestas de "no" y "no, no lo es".

La policía dijo que la mujer sufrió heridas leves durante la lucha y fue llevada a un hospital para recibir tratamiento.

Wright le dijo a The Washington Post que nunca se ha cubierto la cara dentro de las tiendas, incluso cuando estaba en vigor el mandato estatal. Dijo vivir en un parque de casas rodantes al otro lado de la bahía de Galveston en Hitchcock, Texas.

Declaró al periódico que fue "atacada" y comparó los requisitos de mascarillas con la forma en que la Alemania nazi obligaba a los judíos a identificarse con una estrella de David. También dijo que creía en un “plandemic” en una referencia a un video de estilo documental en el que un activista antivacunas promueve una serie de teorías de coronavirus cuestionables, falsas y potencialmente peligrosas.