Texas registró otras 173 muertes por COVID-19 y casos llegan a los 361,000

AUSTIN - Las muertes diarias por infecciones por coronavirus en el recuento oficial de Texas cayeron de niveles récord al tercer total más grande desde que empezó la pandemia.

Los nuevos casos confirmados reportados al estado también cayeron.

Funcionarios estatales de salud informaron el jueves 173 muertes relacionadas con COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Eso fue inferior al récord de 197 muertes del miércoles y al máximo anterior del viernes pasado de 174.

El número total oficial de muertes en Texas desde que comenzó el seguimiento de brotes a principios de marzo aumentó a 4,521.

El estado reportó 9,507 casos nuevos y ahora supera los 361,000 en Texas desde que comenzó el seguimiento.

El estado no incluye casos probables en sus totales. Es probable que el número real de casos sea mayor porque muchas personas no se han hecho la prueba y los estudios sugieren que las personas pueden infectarse y no sentirse enfermas.

Para la mayoría de las personas, el coronavirus causa síntomas leves o moderados como fiebre y tos que desaparecen en dos o tres semanas. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía y hasta la muerte. La gran mayoría de las personas se recuperan.