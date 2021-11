Thanksgiving estará pasado por agua

HOUSTON – Todo indica que el Thanksgiving Day de este 2021 será uno pasado por agua.

Así por lo menos lo muestran todos los modelos meteorológicos que indican que el jueves las lluvias cubrirán cerca de70 a 80% del territorio del área metropolitana de Houston.

Adicional a las lluvias de ese jueves, estas serán el preludio a un descenso en las temperaturas que pondrán el termómetro en el rango alto de los 50 grados el próximo viernes de Black Friday.

Las temperaturas mínimas bajarán ese día al borde de los 40 grados, pero se sentirán muy por debajo de ese umbral debido a los vientos que harán que la sensación térmica sea aún menor.

Así pues, te recomendamos tomar las precauciones necesarias si ese día vas a acudir a alguna cena de Thanksgiving.

Cool and dry conditions to start the week. Rain chances return on Thanksgiving as a cool front arrives. Janet Bolívar with the forecast.