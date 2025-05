The Woodlands instala la primera caja Safe Haven Baby Box en el área de Houston

CONDADO HARRIS - The Woodlands, un suburbio de Houston, presentó esta semana la primera caja Safe Haven Baby Box (Caja de Bebé Seguro) en el área de la ciudad espacial. Este cubículo ofrece un espacio seguro, legal y anónimo para que las madres puedan entregar a sus bebés bajo la Ley Safe Haven, también conocida como la ley Baby Moses.

La caja fue instalada en la Estación de Bomberos Número Seis de The Woodlands, ubicada en la cuadra 1100 de Windsor Lake Blvd.

El principal objetivo de este proyecto es prevenir que padres que no pueden o no cuentan con los recursos necesarios para cuidar a un bebé lo abandonen de manera ilegal. Esta iniciativa permite que puedan dejarlo en un lugar seguro sin enfrentar consecuencias legales ni ser cuestionados, ya que no se les hace ningún tipo de pregunta.

La instalación de esta nueva caja en el norte de Houston surge como respuesta al incremento de casos de bebés abandonados en el condado de Harris durante el año 2024.

Tan solo entre los meses de junio y agosto de 2024, se reportaron al menos tres casos de bebés abandonados, quienes lamentablemente fallecieron.

La organización responsable ha instalado vallas informativas en ubicaciones clave y de alto tráfico para llamar la atención de la comunidad y fomentar el uso de estas cajas.

Bomberos, paramédicos, enfermeros y otros profesionales de la salud han sido capacitados y educados sobre la Ley de Refugio Seguro, con el fin de brindar atención inmediata y adecuada a los recién nacidos entregados mediante este sistema.

La página web de Safe Haven Baby Box indica que estas cajas han sido diseñadas con altos estándares de seguridad. La puerta exterior se cierra automáticamente al depositar al bebé en su interior, y una puerta interna permite al personal médico recogerlo de manera rápida y segura, garantizando su cuidado inmediato.

Los profesionales a cargo de estas cajas se enfocan únicamente en proteger y cuidar al bebé. No buscan interrogar ni perseguir a los padres o a la persona que lo dejó allí. Su prioridad es evaluar al recién nacido y asegurarse de que se encuentre bien.

Este proyecto ya ha sido implementado en varios estados, incluyendo Florida, Idaho, Arizona, Nuevo México, Kansas, Oklahoma, Texas, Arkansas, Luisiana, Misuri, Iowa, Wisconsin, Misisipi, Alabama, Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio, Carolina del Norte, Virginia Occidental y Pensilvania.

En el caso del área de Houston, se planea instalar cajas adicionales en Magnolia, Spring y Tomball. Según funcionarios, el costo de cada caja es de aproximadamente 15,000 dólares.

