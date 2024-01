Emiten vigilancia de tornado para toda el área metropolitana de Houston

HOUSTON - Una porción del área metropolitana de Houston quedó cobijada dentro de la zona que las autoridades meteorológicas consideran tiene un riesgo aumentado de registrar tiempo severo este lunes en la tarde, hasta el martes en la madrugada.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS por sus siglas en inglés), el mayor riesgo de tiempo severo se registra al este de la autopista 45, desde el sur hasta el norte, lo que incluye porciones de los condados Harris, Montgomery, Galveston, Chambers y Liberty, entre otros.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

El NWS no descarta la posibilidad de algunos tornados, fuertes vientos con ráfagas con fuerza de intensidad huracanada. De hecho, este lunes poco antes de las 2 p.m. se emitió una vigilancia de tornado para toda el área metropolitana de Houston hasta las 9 p.m.

Las ciudades cobijadas por esta vigilancia de tornado son Alvin, Anahuac, Angleton, Bellville, Brenham, Brookshire, Cleveland, Clute, Coldspring, Columbus, Conroe, Corrigan, Dayton, Dickinson, Eagle Lake, El Campo, First Colony, Freeport, Friendswood, Galveston, Hempstead, Houston, Huntsville, Lake Jackson, League City, Liberty, Livingston, Mission Bend, Missouri City, Mont Belvieu, Navasota, Old River-Winfree, Pearland, Pecan Grove, Prairie View, Rosenberg, Sealy, Shepherd, Stowell, Sugar Land, Texas City, The Woodlands, Waller, Weimar, Wharton y Winnie.

Después del mediodía, las autoridades meteorológicas vieron una intensificación de las tormentas eléctricas en la región provenientes del área oeste del estado.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que en caso de que las condiciones de tiempo severo se extiendan hacia la noche, la comunidad debe estar alerta dado que la generación de tornados es difícil de detectar. Aquí puedes seguir las condiciones meteorológicas en tiempo real.

Este lunes el sistema de aeropuertos de Houston informó que las lluvias han generado retrasos en las salidas de vuelo de entre 30 a 45 minutos, mientras que las llegadas tuvieron un retraso, alrededor, de 15 minutos.

La compañía transmisora de energía Centerpoint -que regula el suministro de energía para gran parte del área metropolitana- informó que miles de clientes perdieron el servicio de electricidad a causa de los fuertes vientos, los cuales el Servicio Nacional de Meteorología han tenido ráfagas de hasta 40 mph.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.

Las autoridades están en alerta. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo