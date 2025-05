Tiroteo involucra a Policía de Houston en el suroeste de la ciudad

HOUSTON - Un tiroteo que involucró a un oficial del Departamento de Policía de Houston (HPD) tuvo lugar esta tarde en el suroeste de la ciudad.

El incidente ocurrió en la cuadra 9255 de W Sam Houston Parkway South, cerca de un área de bayou, según información preliminar publicada por las autoridades.

De acuerdo con un comunicado emitido por la propia policía a través de su cuenta oficial de Twitter, un sospechoso armado confrontó a un oficial, quien respondió disparando su arma de fuego.

El sospechoso fue trasladado de inmediato a un hospital local. Hasta el momento, no se ha informado sobre su estado de salud.

La policía confirmó que ningún oficial resultó herido durante el incidente. En estos momentos, capitanes del HPD se dirigen al lugar de los hechos para ampliar los detalles.

La escena, que continúa activa, se encuentra bajo investigación. Las autoridades han pedido a la comunidad evitar la zona mientras se desarrolla la investigación.

HPD Captains and PIO are en route to an officer involved shooting at 9255 W Sam Houston Parkway.



Preliminary info is an armed suspect confronted the officer and the officer discharged his weapon. Suspect transported to the hospital. No officers injured.#HouNew pic.twitter.com/P0v1coe77N