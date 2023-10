Todo listo para el debate entre candidatos a la Alcaldía de Houston este 10 de octubre

HOUSTON - Este próximo 7 de noviembre los residentes de Houston tendrán la oportunidad de escoger un nuevo alcalde por los próximo 4 años.

Pero antes de ir a las urnas, Telemundo Houston -en conjunto con KPRC 2, Qué Onda Magazine y The League of Women Voters of Houston- celebrarán un debate de candidatos este martes 10 de octubre.

¿QUÉ CANDIDATOS PARTICIPARÁN?

En total son 18 los candidatos que buscan remplazar a Sylvester Turner en la alcaldía a partir del mes de enero próximo.

Mucho antes de la fecha límite de inscripción del 21 de agosto pasado, decidimos que cinco candidatos participarían en el debate.

A finales de agosto, enviamos una carta a todos los candidatos en la que decíamos: "Sólo cinco de los principales candidatos serán elegibles para participar en el debate en vivo. Estos se determinarán mediante encuestas y por el número de donantes individuales de la campaña".

A mediados de septiembre, enviamos otra carta con información adicional: "Sólo utilizaremos encuestas realizadas después de la fecha límite de inscripción del 21 de agosto para garantizar que todos los candidatos formen parte de la encuesta. Si no hay encuestas disponibles antes del debate, el número de donantes individuales de la campaña será el único parámetro utilizado para decidir quién participará en el evento en vivo".

Esa misma carta de septiembre también se dijo: "Analizaremos informes financieros a la fecha del 3 de octubre para darles suficiente tiempo a los candidatos que participarán en nuestro debate para prepararse. Si desea ser considerado para participar, deberá presentar su informe financiero antes de ese día. Si no lo hace, utilizaremos los entregados en el período de presentación anterior".

El pasado 3 de octubre empezamos a trabajar en los informes financieros de campaña del sitio en línea de la secretaría de la ciudad. Después de dos días de contar y tabular, ahora tenemos los nombres de los cinco candidatos que tuvieron el mayor número de donantes individuales de campaña.

Lee Kaplan, la congresista Sheila Jackson Lee, Annie "Mama" García, M.J. Khan y el senador estatal John Whitmire calificaron para participar en el debate de este martes.

¿DÓNDE PUEDE VER EL DEBATE EN VIVO?

El debate se llevará a cabo a las 7 p.m. y lo podrás ver en TelemundoHouston.com, las aplicaciones móbiles de Telemundo Houston, la aplicación de Telemundo Texas en plataformas como Roku, FireTV, SamsungTV Plus, Xumo Play y Freevee, entre otras. Aquí encuentras dónde vernos. Así mismo podrás ver el debate en las plataformas digitales de KPRC 2.

¿PUEDES ASISTIR AL DEBATE?

Hay un número limitado de entradas disponibles. Para asistir debes registrarte aquí.

Cualquier persona que asista sólo podrá ingresar al recinto con bolsas transparentes.

Todos necesitarán una identificación para ingresar al lugar.

¿LOS OTROS 13 CANDIDATOS TENDRÁN PARTICIPACIÓN DE ALGUNA MANERA?

Todos los candidatos fueron invitados a realizar una grabación en los estudios de KPRC 2. Las declaraciones de los candidatos que no se encuentren en el escenario para el debate se verán inmediatamente este termine a las 8 p.m. Todos los candidatos también serán elegibles para responder un cuestionario posterior al debate disponible en línea por la Liga de Mujeres Votantes de Houston.

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA

23 de octubre: comienza la votación por anticipado

3 de noviembre: termina la votación por anticipado

7 de noviembre: día de las elecciones generales

¿CÓMO PUEDES ENTERARTE MÁS ACERCA DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES?

La Liga de Mujeres Votantes de Houston tiene una Guía para Votantes que se puede consultar aquí de forma gratuita.