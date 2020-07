Todo listo para feria escolar de la ciudad de Houston

HOUSTON – La Alcaldía de Houston anunció este miércoles el lanzamiento de su programa anual de entrega de útiles escolares, el cual se llevará a cabo los próximos 7 y 8 de agosto próximos.

El programa, patrocinado por la compañía Shell, abrió el registro de estudiantes de primaria, el cual debe hacerse vía internet haciendo clic aquí.

La entrega se hará en el estacionamiento amarillo del NRG Park entre las 8 a.m. y las 2 p.m.

Así mismo se están buscando voluntarios para participar en la jornada de dos días en dos turnos diferentes, entre las 7 a.m. a las 11 a.m. y las 10:30 a.m. a las 2:30 p.m.

Si quieres hacer voluntariado te puedes registrar aquí.