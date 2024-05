Madre y su hija de 10 años baleadas en un aparente asesinato-suicidio, según las autoridades

HOUSTON - Un escenario desgarrador donde un hombre de 39 años y una mujer de 33 años perdieron la vida, mientras que una niña de 10 años resultó gravemente herida en un tiroteo.

El incidente se desarrolló en un complejo de apartamentos ubicado en la cuadra 23000 de Springwoods Village Pkwy.

Alrededor de las 5 p.m. del jueves, los oficiales del Precinto 4 del Condado de Harris acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia que reportaba un tiroteo en progreso.

Al arribar, los agentes se encontraron con una escena devastadora. El cuerpo sin vida del hombre yacía en el suelo, presentando una herida de bala.

Update: an adult male and female are deceased inside the apt unit. The two were reportedly in a dating relationship. The child is the female’s daughter; the child is critical. Based on initial observations, it appears the male was the shooter. All info is preliminary. https://t.co/Htiruta4Qp