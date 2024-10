Tras horrible muerte de una bebé, sus padres terminan en la cárcel

HOUSTON - Tras la muerte de una niña de 5 meses de nacida, sus padres fueron arrestados bajo cargos de lastimar a la menor.

El alguacil del condado Harris Ed Gonzalez, informo que los padres de niña fueron arrestados, acusados de lastimar a su pequeña hija Ja´nae quien fue hospitalizada el 27 de septiembre.

De acuerdo con las autoridades la menor había vomitado sangre el día anterior y estaba semiparalizada.

Además, sufrió múltiples fracturas de costillas y hemorragia cerebral. Su pronóstico era desalentador. Lamentablemente, sucumbió a sus heridas el 3 de octubre.

Tragically, Ja’nae suffered abuse and trauma over the span of her short life. https://t.co/jE6lyNis64