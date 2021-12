Travis Scott pide que se desestimen demandas en su contra por el Astroworld Fest

HOUSTON - El rapero Travis Scott ha solicitado que se desestimen las demandas en su contra por los hechos ocurridos durante el Astroworld Festival ,que dejó 10 muertos.

Scott le pidió a un juez que desestimara 11 demandas en su contra, según muestran los documentos judiciales.

De acuerdo con NBC News, los documentos -que se presentaron en el Tribunal de Distrito del Condado Harris- destacan que el abogado de Scott, Ed McPherson, profirió una "negación general" en su nombre a las acusaciones de que él era responsable de las muertes y lesiones de varios asistentes al concierto.

La presentación también se realizó para Cactus Jack Records, LLC, que incluye otras compañías de Scott.

El rapero ha pedido que las acusaciones sean "desestimadas con prejuicio", lo que significa que una vez que el caso ha terminado, no se puede volver a presentar ni llevar a los tribunales.

Un total de 10 personas murieron luego de una avalancha de público en el concierto de Houston, al que asistieron casi 50,000 personas.

Hasta el momento se han presentado casi 300 demandas contra Scott y los organizadores del evento.

