El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Spring Branch Independent School District. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Houston. Haz clic aquí para conocer más sobre Spring Branch Independent School District.

Las interrupciones en el aprendizaje de los niños debido a la pandemia han provodaco lo que muchos expertos denominan pérdida de aprendizaje por COVID. Los desafíos, sufridos tanto por los padres como los estudiantes, han incluido el aprendizaje a distancia y cierres escolares prolongados. Los resultados: mayor pérdida de conocimientos y habilidades entre los niños, especialmente los estudiantes de hogares desfavorecidos.

A medida que nos acercamos al inicio de un nuevo año escolar, es importante fortalecer las habilidades de los estudiantes para ayudarlos a dar lo mejor de sí mismos. Hacer un esfuerzo adicional puede marcar la diferencia. Aquí, algunas formas en que las escuelas y los padres pueden abordar estos contratiempos.

Más horas escolares

Extender la cantidad de tiempo que se pasa en la escuela no significa simplemente agregar más tiempo de clase. Muchos han argumentado en contra de jornadas escolares más largas, explicando que los niños deberían pasar tiempo socializando y en actividades extracurriculares—actividades que se perdieron durante la cuarentena.

Para abordar la falta de avances, el Departamento de Educación de EE. UU. lanzó la National Summer Learning & Enrichment Collaborative, que ofrece apoyo a 46 estados para brindar programas educativos de verano. Los programas financiados a través de esta iniciativa están ayudando a los estudiantes a recuperar el tiempo extracurricular y de instrucción perdido.

Por ejemplo, Spring Branch ISD de Houston (SBISD, patrocinador de este artículo) promovió la escuela de verano y los programas gratuitos de inglés como segundo idioma para sus estudiantes, y contaron una alta participación de familias que buscan superar la pérdida de aprendizaje. Estas clases se diseñaron para mejorar el desarrollo del lenguaje de todos los niños al introducir a los estudiantes en entornos en los que la mayor parte del contenido se enseña utilizando una serie de técnicas—como leer cuentos, repetir rimas, cantar y proyectos que fomentan conversaciones—que cierran las brechas entre sus idiomas primarios y el inglés.

Mayor énfasis en la comunidad

La pandemia nos ha enseñado que necesitamos un enfoque de manos a la obra y no es diferente en el ámbito educativo. Las escuelas y las organizaciones locales se han unido para crear oportunidades para los niños y sus familias que tal vez no puedan pagar un campamento de verano o cuyas escuelas no cuenten con los fondos adecuados.

Los programas educativos, los programas comunitarios y las organizaciones son clave para colaborar con las escuelas para ofrecer ayuda adicional a los estudiantes. La asociación con programas de alfabetización puede ayudar a apoyar a los maestros y ofrecer una variedad de recursos para usar en las aulas. Otros líderes comunitarios se están organizando para ofrecer programas extracurriculares e incluso "grupos de apoyo" que brindan ayuda académica a los estudiantes.

Empoderarse

No es ningún secreto que educar a los niños requiere de un equipo. Todos pueden tener un impacto y ayudar a revertir los contratiempos provocados por un año difícil. Cuanto mayor sea el apoyo, más fuerte será el impacto.

En la escuela, los maestros pueden hacer todo lo posible para dar la bienvenida a los estudiantes y sus familias, haciéndoles saber que están allí para apoyarlos. Motivarlos a superar los desafíos de este año es clave para mantenerlos comprometidos en el aula.

Cuando comiencen las clases hoy, todos los estudiantes de pre-kindergarten de tres y cuatro años en Spring Branch ISD recibirán una mochila ReadSBISD llena de libros para llevar a casa. La bolsa también incluirá recursos de lectura para los padres y una carta de la Dra. Jennifer Blaine, superintendente de Spring Branch ISD, animando a las familias a leer en casa para ayudar a sus hijos a tener un buen inicio de clases.

Mientras tanto, en casa, el apoyo de padres y hermanos es fundamental. Los estudios han demostrado que incluso en hogares desfavorecidos, la participación y el apoyo de los padres y hermanos pueden contribuir a los resultados del aprendizaje. Y no hay una fórmula fija: cada familia puede encontrar su propia forma de apoyar a los jóvenes que necesitan una mano extra. Ya sea para interactuar regularmente con el maestro de tu hijo, conversar más con ellos o incorporar el conteo y otras habilidades matemáticas, los métodos simples son una excelente manera de reforzar las habilidades existentes.

Los desafíos que enfrentan los estudiantes y las familias este año pueden parecer difíciles de superar sin las herramientas adecuadas. Los maestros y el personal de Spring Branch Independent School District están listos para ayudar a marcar la diferencia. Para inscribirse en clases u obtener más información, haz clic aquí.