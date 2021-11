Tributo a las víctimas del Astroworld

Houston - Siguen llegando más fanáticos al improvisado memorial en las afueras del NRG Stadium donde se llevó a cabo el festival Astroworld, que tras una estampida humana dejó a ocho jóvenes sin vida.

Ricardo Cordero, asistente al concierto, dice actuó rápido y que gracias a eso logró sobrevivir a la multitud descontrolada durante la presentación de Travis Scott en el festival Astrowolrd. ¨Trate de no asustarme, primero porque si me iba a asustar me iba a desmayar¨.

Cordero aseguró también que al ver a otros afectados quedándose sin respiración, no dudó en ayudar ¨Miré a un niño que se estaba asustando y yo traté de ayudarle, ojalá si salió bien¨ afirmó el joven.

Aunque todos se encuentran bajo un mismo dolor, hay diversas opiniones sobre lo ocurrido pues algunos consideran que faltó seguridad en el evento, mientras otros sienten que todo se puede resumir en falta de experiencia en festivales de este tipo.

¨No había suficientes policías ni paramédicos para ayudar, no estaban listos a que pasará esto¨ declaró el Ricardo.

Sin embargo, para Luis Perez, que viajó desde Chicago para ver a su artista favorito, es normal que algo así ocurra en los conciertos del rapero Scott. ¨Esta era la séptima vez que yo lo vi, todos son iguales, así se ponen de loco¨ afirmó Perez.

Varios asistentes describieron como "una locura" la estampida humana que terminó en la muerte de ocho personas durante el festival Astroworld en Houston.