Turistas atrapados en crisis de COVID-19: sus opciones según abogada de inmigración

HOUSTON - Disfruté mi viaje mucho pero ahora, ¿qué hago si no puedo regresar a casa? Esta es la pregunta a la que se están enfrentando muchos viajeros extranjeros que se encuentran presentes dentro de los Estados Unidos, y con mucha razón.

Hace unas semanas nadie hubiera podido predecir que ese viaje que tenían planificado para visitar a sus familiares o conocer alguna ciudad del país, se tornaría en un inmenso dolor de cabeza.

Resulta ser que con la pandemia del coronavirus, o COVID-19, algunos de los viajeros presentes en los EEUU se han topado con la sorpresa de que sus viajes de regreso a sus países han sido cancelados o pospuestos. Esto debido a que muchos países alrededor del globo han decidido cerrar sus fronteras y no permitir el ingreso ni la salida de personas de su país, como medida para controlar la propagación del virus.

Aunque ciertamente la mayor preocupación de cualquier persona en este momento debería ser mantenerse saludable y aportar su granito de arena para evitar la propagación del virus, no es menos cierto que estos viajeros también enfrentan otros retos adicionales como, por ejemplo, una potencial violación a las leyes migratorias de los EEUU.

Diariamente, miles de personas viajan a los EEUU, pero no cuentan con un permiso que les permita permanecer aquí indefinidamente. El ejemplo clásico de este tipo de personas es el de los turistas. A éstos, el gobierno simplemente le otorga un plazo determinado para que cumplan el propósito de su viaje y una vez cumplido el mismo, deberán marcharse. Sin embargo, ¿qué sucede si al momento de salir del país resulta ser que tu vuelo fue cancelado porque tu país no acepta viajeros?

Lo primero que hay que tener presente es que no debemos perder la calma. Después de todo, no será el fin del mundo ni por no poder viajar y tampoco por el virus.

Lo segundo es que hay remedios para pedirle al gobierno de EEUU que extienda el periodo que se puede estar en el país, sometiendo una solicitud para ello.

Esto se solicita a través de la forma I-539 y el pago de $370. La respuesta se demora alrededor de dos meses, pero puedes extender tu estadía por seis meses.

Si la persona proviene de alguno de los países que no necesita visa para visitar Estados Unidos deberá pedir una carta de salida satisfactoria la cual se otorga por un máximo de 30 días.

Lo tercero es que incluso si no se logra extender este periodo y la persona comienza a acumular presencia ilegal en el país, ésta no activará un castigo automático hasta que no transcurran más de 180 días.

Esto no quiere decir que no es posible confrontar problemas con el servicio de inmigración si se encuentra en el país sin permiso para ello.

Sin embargo, es mi opinión que el gobierno no tomaría acción en casos como este, ya que la persona no partió del país por circunstancias ajenas a su control.

Dicho esto, no sería mala idea portar siempre consigo evidencia de que el boleto de viaje que fue cancelado, para demostrar que sí hubo la intención de partir a tiempo.

Como ya les mencioné anteriormente, la prioridad es, y debe seguir siendo, mantenernos saludables y evitar más contagios de este terrible virus.

Sin embargo, si usted o algún conocido está experimentando problemas para permanecer legalmente en los EEUU mientras se controla la situación a nivel mundial, recuerde que siempre es recomendable que solicite y obtenga ayuda de una abogada con experiencia y buena reputación trabajando las leyes de inmigración.

*La abogada Naimeh Salem está certificada en Texas y ejerce el área de inmigración en Houston.